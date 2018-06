Incidenti a Palermo, due feriti gravi nello scontro tra un'auto e una moto a Vergine Maria

Grave incidente tra un'auto e una moto intorno alle 2 di questa notte sul lungomare Cristoforo Colombo a Palermo all’altezza del civico 570 nei pressi del belvedere di Vergine Maria. Nell'impatto due persone sono rimaste gravemente ferite.

Sul posto due ambulanze hanno trasportato d’urgenza e in codice rosso i due feriti all’ospedale Villa Sofia. I medici hanno sciolto la prognosi per uno dei due, mentre l’altro è ricoverato sotto lo stretto controllo dei medici del nosocomio che temono per un peggioramento delle condizioni. Gli agenti dell’infortunistica stradale della polizia municipale di Palermo hanno effettuato i rilievi per cercare di capire l’esatti dinamica dell’incidente.

Altro incidente poco prima delle 4 in centro città ha coinvolto due auto che si sono scontrate all’incrocio tra via Sammartino e via Marconi. Nell’impatto una persona è rimasta lievemente ferita ed è stata subito trasportata in ospedale da un mezzo del 118. Intanto per gestire la prima fase dei soccorsi è intervenuta una volante della polizia che ha lasciato le consegne poco dopo agli agenti della polizia municipale che hanno effettuato i rilievi.

Terzo incidente questa mattina poco prima delle 7 sull’autostrada Palermo-Mazara del Vallo all’altezza dello svincolo di Capaci: tamponamento tra due vetture senza conseguenze per i conducenti, non è stato necessario neanche l’intervento della polstrada. Più gravi invece le conseguenze per il traffico che ha subito rallentamenti in direzione Trapani.

