Palermo, scoperti due centri scommesse abusive: denunce e multe per 100 mila euro

I carabinieri della Compagnia di Palermo San Lorenzo supportati da Ispettori dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, durante un servizio finalizzato a garantire il rispetto delle norme a tutela del gioco lecito e responsabile, hanno scoperto due sale scommesse abusive, prive di alcuna autorizzazione. Nella prima in via Eredia, zona Arenella: i militari hanno denunciato un uomo, il titolare, classe 1968 ed un dipendente, di 38 anni, con l’accusa di esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa e mancata esposizione tabella giochi proibiti.

In zona Uditore e precisamente in via Massaia, i militari dell’Arma hanno deferito con la medesima accusa il titolare dell’esercizio commerciale, S.g. palermitano classe 1981. I locali sono stati sequestrati, Infine sono state contestate violazioni amministrative per: l’installazione di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentono ai clienti di giocare su piattaforme di gioco, nonché la mancata comunicazione dei dati relativi al titolare dell’esercizio, inoltre a S.g. è stata contestata l’assenza del materiale informativo in materia di dipendenza da gioco. Complessivamente sono state elevate sanzioni per oltre 100.000 euro.

© Riproduzione riservata