Esami e visite gratuite in piazza, domani i camper dell'Asp fanno tappa a Palazzo Adriano

Visite ed esami gratuiti in piazza: il villaggio della salute e i camper dell'Asp 6 faranno tappa domani, giovedì 21 giugno, a Palazzo Adriano.

È l'iniziativa "Asp in piazza", organizzata dall'Asp 6 in città e in molti comuni della provincia. Un vero e proprio villaggio della salute, con gazebo e camper dove è possibile sottoporsi ad esami e visite mediche gratuiti e senza alcuna prescrizione medica. Le prestazioni sono eseguite da medici e personale dell'Azienda sanitaria.

Tra gli esami "portati" in piazza: gli screening del diabete e quelli oncologici, tra questi le mammografie per la diagnosi del tumore al seno, il pap test per quella al tumore al collo dell'utero e i soft test nel caso del cancro al colon retto; ancora, visite dermatologiche per lo screening del melanoma e altri.

Ieri, i camper dell'Asp in piazza hanno fatto tappa a Santa Flavia, registrando 864 prestazioni richieste in un solo giorno. Gli esami più richiesti, secondo i dati forniti dall'Asp 6, sono lo screening del diabete con 150 prestazioni e quello del tumore alla tiroide con 95 ecografie.

In totale, sono state 48 le mammografie, 31 i pap test, 44 i sof test distribuiti per la ricerca del sangue occulto nelle feci, 95 le visite del dermatologo nell’ambulatorio dello screening del melanoma e 42 quelle dei medici dello screening delle malattie croniche non trasmissibili. Ventisette le vaccinazioni effettuate. Tantissime invece le mamme e le gestanti che hanno fatto visita al gazebo per la promozione dell’allattamento al seno allestito in collaborazione con l’Unicef.

All'iniziativa collaborano le associazioni di volontariato “Diabetici e celiaci Danilo Dolci”, LILT, "Insieme per...”, "Serena a Palermo" ed Unicef.

