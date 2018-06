Palermo, respinto il ricorso: per il Frosinone multa e due turni a porte chiuse. I tifosi protestano al Barbera

La decisione del giudice sportivo sul ricorso avanzato dal Palermo calcio è arrivata. Ma il reclamo è stato rigettato, come si legge nel comunicato della Lega.

La finale playoff che ha sancito l'addio alla serie A per i rosanero è ormai archiviata. Al Frosinone toccherà una sanzione di 25mila euro e l’obbligo di disputare due gare con lo stadio “Benito Stirpe” privo di spettatori per i palloni gettati in campo e per l'invasione a fine gara.

Il Palermo aveva chiesto di "sanzionare il Frosinone con la perdita della gara disputata in data 16 giugno 2018 con il punteggio di 0-3 in favore della U.S. Città di Palermo; non omologare, comunque, il risultato della partita del 16 giugno 2018; in linea subordinata, previa squalifica del campo di giuoco del Frosinone Calcio S.r.l., non omologare e/o annullare il risultato della gara del 16 giugno 2018 ed ordinare la ripetizione della stessa".

I tifosi rosanero, questo pomeriggio, sono scesi in piazza a protestare. Secondo loro si è trattato di un'ingiustizia: "Dall'atteggiamento dei giocatori ciociari sin dal primo minuto, al rigore concesso ai rosanero e poi revocato dopo le pressioni dei padroni di casa nei confronti dell'arbitro La Penna". E c'è tanta delusione e rabbia per il ricorso respinto.

E intanto torna ad alzare la voce il patron del Palermo Maurizio Zamparini: "E' stata una partita organizzata come intimidazione. I nostri giocatori sono stati aggrediti prima, durante e dopo il match".

Sono parole dure quelle di Zamparini, dette a Rmc Sport, durante la trasmissione 'Maracanà'.

"E' stato uno spettacolo indecoroso - ammette Zamparini -. Una partita diretta da un incapace e che oggi abbiamo scoperto essere un amico di famiglia. I miei avvocati sono al lavoro. Un fatto come questo mi provoca un danno di 50 milioni e qualcuno dovrà pagarlo. E' assurdo avere un arbitro del genere che già aveva diretto un Frosinone-Palermo, annullandoci un gol senza motivo. Noi non possiamo dare un'immagine del genere. Gli italiani non sono quelli visti in campo sabato".

"Quanto visto è qualcosa di aberrante e profondamente illegale - conclude -. Spero che la giustizia sportiva ci metta le mani su questa vicenda. Mi aspetto giustizia, perché in questo Paese ci sono anche uomini giusti".

