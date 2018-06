Palermo, incidente tra via Albanese e via Orsini: grave un ragazzino di 14 anni

Grave incidente stradale questa notte nel quartiere Libertà, a Palermo. A scontrarsi, intorno all’una e mezza, uno scooter Beverly 2000 e una Mecedes Classe A all’incrocio tra via Enrico Albanese e via Orsini.

Un ragazzino di 14 anni, che si trovava a bordo della moto, ha riportato gravissime ferite e adesso si trova ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Villa Sofia. A bordo dell’auto una donna di 32 anni che si è fermata e ha chiamato i soccorsi.

Sul posto un’ambulanza del 118 ha trasportato il ferito in codice rosso nell'ospedale più vicino.

Secondo una prima ricostruzione pare che la trentaduenne procedesse su via Enrico Albanese direzione mare, mentre lo scooter arrivava da via Orsini. All’incrocio i due mezzi si sono scontrati.

Sul posto gli agenti dell’infortunistica stradale della polizia municipale di Palermo hanno effettuato i rilievi per cercare di capire l’esatta dinamica dell’incidente. I mezzi per ora sono sotto sequestro amministrativo fino a quando i medici non scioglieranno la prognosi sulla vita del quattordicenne.

Lo scorso 12 maggio all’altezza dell’intersezione tra via Cartagine, via Castellana e via Leonardo da Vinci un altro grave impatto si era verificato tra un’auto e uno scooter. A bordo della moto due giovani donne erano state sbalzate sull’asfalto ed erano rimaste ferite gravemente. Mentre alla guida dell’auto un’altra giovane ragazza, che aveva riportato solo lievi ferite. Le due ferite sono istruttrici della palestra Malù Club e l’auto che le aveva investite era una Smart.

