"Evento non autorizzato", niente festival musicale "Zyz" a Palermo

Niente festival musicale "Zyz" a Palermo, in programma per oggi e domani a Villa Filippina. Ad annunciarlo è il Comune, che comunica che il festival che non potrà svolgersi in quanto privo di alcune delle autorizzazioni di legge: " Gli organizzatori hanno fornito con grave ritardo le necessarie richieste e documentazioni, impedendo agli organi istituzionali preposti una attenta valutazione, soprattutto per quanto attiene alla sicurezza pubblica e degli spettatori", scrive in una nota l'amministrazione comunale.

"In un periodo in cui Palermo è piena di eventi e manifestazioni - afferma il vice sindaco Sergio Marino - invitiamo tutti coloro che vogliono organizzare iniziative di questo tipo a provvedere con il dovuto anticipo e, inoltre, per una ovvia questione deontologica, a non avviare la vendita dei biglietti fin quando non si abbia certezza della possibilità di svolgere la manifestazione”.

Allo Zyz Festival erano in programma molte esibizioni di artisti, tra cui anche i Marlene Kuntz, protagonista della musica alternativa, con dodici band a livello europeo in tutto.

La prima serata doveva essere all’insegna dell’indie rock ed elettronico internazionale con: The Virginmarys, trio inglese rock di Macclesfield, per la prima volta in Italia; i North State, progetto pop elettronico di Barcellona, e Martyna Kubicz, in arte MIN t, compositrice, produttrice e cantante originaria di Breslavia (Polonia), ma berlinese di adozione; i We Were Strangers, progetto di folk alternativo di Manchester, i Deadline-Induce Panic e la cantautrice palermitana folk-pop Aurora D’Amico.

