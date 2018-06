Droga, una villetta trasformata in una serra di cannabis: un arresto a Casteldaccia

I carabinieri della compagnia di Palermo-Villagrazia hanno scoperto una maxi piantagione di cannabis indica in una villetta a Casteldaccia. A finire in manette un palermitano di 27 anni, Gaetano Di Gregorio.

Il ventisettenne aveva trasformato una villetta in via Strada Venticinque Salme, apparentemente in disuso, in una piantagione indoor di canapa indica, pianta da cui si ricavano hashish e marijuana.

I militari sono riusciti a individuare la serra seguendo i movimenti di Di Gregorio, già noto alle forze dell'ordine per i suoi trascorsi. Sono così giunti alla villetta di Casteldaccia. All'interno sono state scoperte due serre, di circa 50 metri quadrati complessivi, che contenevano in totale 125 piante.

Le stanze erano state adibite di tutto punto e trasformate in vere e proprie serre: c'erano condizionatori completi di unità esterna, un aeratore collegato tramite un condotto fonoassorbente al relativo filtro, lampade dotate di relativi reattori e pannelli riflettenti, un ventilatore, un quadro elettrico munito di sensore di temperatura.

Non solo, anche all'esterno della villetta, in una rimessa i carabinieri hanno rinvenuto una terza serra artigianale, perfettamente efficiente e funzionante, attrezzata con undici lampade dotate di relativi reattori e pannelli riflettenti, un ventilatore, un quadro elettrico munito di sensore di temperatura e 66 piante di cannabis indica.

Tutti gli ambienti erano collegati alla linea elettrica.

Di Gregorio è stato condotto nel carcere di Termini Imerese a disposizione dell'autorità giudiziaria e dovrà rispondere dei reati di coltivazione, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e furto aggravato. La villetta e le attrezzature sono sotto sequestro.

