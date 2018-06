Tgs Studio Stadio, ultima sfida: collegamenti dalla movida di Palermo sognando la Serie A

Arriva l'ultima sfida del campionato: la più attesa, quella in cui il Palermo si gioca la promozione in Serie A. Sale la febbre rosanero di un sabato sera speciale: a Tgs Studio Stadio si accendono tifo e passione per vivere al meglio un match che vale l'intera stagione e non solo vista la grandissima opportunità che Palermo ha di ritornare nella massima serie.

Il talk show condotto da Salvatore Fazio seguirà Frosinone-Palermo, ritorno della finale dei play-off, a partire dalle 20,15 sul canale 15 del digitale terrestre. E domani, in giro dalle strade di Palermo ed in particolare zona di piazza Olivella, "capitale" della movida del sabato sera.

A sostenere i rosa ci sarà il duo comico Petrolini: a colpi di coinvolgenti motivetti musicali e gag esilaranti garantiranno l'atmosfera frizzante nell'attesa di esultare per le reti rosanero ma soprattutto spingeranno il Palermo con l'inno dell'ultima promozione in Serie A: "Ghiaccioli all'arancio, sapuri di gol".

A commentare la partita ci sarà pure l'ex calciatrice della Nazionale, Pamela Conti pronta ad esultare per la squadra della sua città. A rendere ancora più effervescente il talk show ci penserà il farmacista-tifoso Domenico Simonetti con la sua verve coinvolgente e la sua voglia di scatenarsi insieme agli altri ospiti per le prodezze rosanero. Per l'analisi tecnica del match ci sarà anche Angelo Morello.

La puntata riserverà tante sorprese a partire dai collegamenti che saranno effettuati con gli "stadi virtuali" allestiti per seguire con entusiasmo il grande evento: Gabriele Messina raccoglierà le emozioni dei supporter rosanero nel cuore della città mentre Alessandro Matalone quelli dei tifosi in provincia. I telespettatori potranno diventare protagonisti da casa con i loro commenti, foto e messaggi attraverso la chat di whatsapp al numero 335.1356928: i messaggi migliori saranno proposti in diretta da Sabrina Raccuglia.

© Riproduzione riservata