Palermo, rapina all'ufficio postale di via Oreto: pugno a un dipendente

Rapina questo pomeriggio all'ufficio postale in via Oreto a Palermo. Ad entrare in azione due giovani che si sono diretti agli sportelli dell'agenzia che si trova nei pressi di via Fichidindia, in quel momento affollati.

I due avrebbero colpito con un pugno un dipendente che è rimasto ferito alla testa. Nella filiale della posta si trovava anche una donna in stato di gravidanza che ha accusato un malore.

A soccorrerla, i sanitari del 118 intervenuti sul posto anche per trasportare l'impiegato in ospedale. Una volta lanciato l'allarme, in via Oreto sono arrivate le volanti della polizia. Gli agenti hanno visionato le immagini delle telecamere della videosorveglianza. Il bottino è di circa mille euro.

