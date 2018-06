Palermo, assalto ad un distributore di benzina: bottino 5mila euro

Paura questa mattina in un distributore di benzina Eni in viale Regione Siciliana, poco prima di via Galileo Galilei. Due rapinatori, armati, hanno minacciato gli impiegati, rinchiudendoli nel gabbiotto di servizio, per poi fuggire con un bottino di circa cinquemila euro.

Indagini da parte degli agenti di polizia per ricostruire l'esatta dinamica, la secondo quanto ricostruito grazie alla testimonianza dei lavoratori i rapinatori sarebbero arrivato intorno alle 7 del mattino. Dopo pochi secondi, le pistole e le minacce.

I due erano a volto coperto e indossavano dei guanti, e sapevano bene ciò che facevano. I dipendenti sono stati chiusi nel gabbiotto, e così i rapinatori sono fuggiti via nel giro di pochi attimi. Le indagini delle polizia si basano anche sulle telecamere di sorveglianza che avrebbero ripreso l'assalto.

