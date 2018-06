Spettacoli, nuovi spazi e una rotatoria a Betlemme: le iniziative in memoria di Padre Puglisi

Spettacoli teatrali, inaugurazioni di nuovi spazi, giornate dedicate ai bambini, documentari, una pedalata simbolica e concorsi per le scuole. Sono solo alcune delle numerose iniziative che verranno organizzate per ricordare il XXV Anniversario dell'omicidio di Padre Pino Puglisi, il sacerdote ucciso dalla mafia a Palermo il 15 settembre 1993 davanti alla sua abitazione, in piazzale Anita Garibaldi, a Brancaccio, quartiere dove abitava e di cui era parroco.

Un calendario fitto di eventi che partono da oggi fino al 25 dicembre, quando in occasione del Natale verrà inaugurata a Betlemme una rotatoria stradale intitolata proprio a Don Pino. Il programma è organizzato dall'Arcidiocesi di Palermo, dal Centro diocesano "Beato Giuseppe Puglisi", insieme col Centro di Accoglienza Padre Nostro di Brancaccio, l'associazione fondata proprio da Don Pino nel 1991, pochi anni prima della sua uccisione.

Tante le manifestazioni, di cui l'evento più atteso è certamente la visita di Papa Francesco in città, sabato 15 settembre, visita che il pontefice ha scelto di fare proprio nel giorno in cui ricorre il XXV anniversario del martirio di padre Puglisi, in sua memoria, ripercorrendo i luoghi simbolici della vita del parroco di Brancaccio, beatificato 5 anni fa.

Il primo appuntamento è questa mattina, al campo di calcetto di vicolo Salvatore Cappello, dove il Centro di Accoglienza Padre Nostro e l’istituto delle Suore di Santa Macrina inaugureranno lo spogliatoio, bagni, doccia e una sala incontri. Le iniziative proseguiranno sino a fine anno. Il clou si svolgerà nei giorni che precedono l'anniversario dell'omicidio di don Pino. Il 13 settembre ci sarà una fiaccolata in sua memoria dalla parrocchia di Santa Maria della Pietà, di via Torremuzza, fino alla Cattedrale di Palermo; così pure il giorno dopo l'inaugurazione di un'aula didattica all'interno della Casa museo del Beato Giuseppe Puglisi, in piazzale Anita Garibaldi. Il 15 settembre la visita pastorale del Papa in città e a Brancaccio. Sei mesi pieni di eventi, tra presentazioni di libri, spettacoli teatrali, documentari e rassegne cinematografiche.

