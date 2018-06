Mercato Ortofrutticolo di Palermo sporco, chiusura per 3 giorni ma c'è lo spettro sanzioni

Chiude per tre giorno il Mercato Ortofrutticolo di via Montepellegrino a Palermo. Un provvedimento stabilito dal sindaco Leoluca Orlando con una ordinanza per "affrontare inadeguatezze igienico sanitarie" del sito. Ma sullo sfondo della chiusura c'è lo spettro di pesanti sanzioni dovuti alle condizioni del Mercato.

La chiusura è prevista per il 28, 29 e 30 giugno e si è resa necessaria, come si legge in un comunicato del Comune di Palermo, "per affrontare alcune inadeguatezze igienico sanitarie e garantire che gli interventi sanitari siano svolti senza rischio di contaminazione per i prodotti ortofrutticoli".

In sostanza, nelle scorse settimane il mercato è stato oggetto di controlli da parte del Corpo Forestale e dall'Ispettorato per la tutela della qualità e la repressioni frodi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che hanno riscontrato delle "criticità" a livello igienico. Si parla di sporcizia, bagni in condizioni pessime, deflusso dell'acqua otturato, scarti vegetali ovunque. Una situazione che potrebbe portare a una sanzione molto pesante e addirittura alla chiusura del mercato stesso.

Per evitare questa situazione, l'amministrazione comunale ha deciso di fermare per tre giorni il mercato ed effettuare alcuni interventi urgenti che dovrebbero migliorare la situazione.

Intanto, Palermo deve fronteggiare un altro problema sul fronte rifiuti: infatti, salta ancora la raccolta differenziata in città, dove in molte strade vi sono montagnole di rifiuti. Sono saltati i turni dell'organico e della plastica. In via Paolo Paternostro, in centro, vi sono i contenitori dell'organico e montagne di plastica accanto ai portoni. I cittadini hanno telefonato alla Rap da dove rispondono: provvederemo. Alcune persone hanno attaccato fogli sui rifiuti: ''Visto che non siete puntuali abbiamo assemblato noi''.

