A bordo di una bici rubata, consigliere comunale di Palermo lo ferma

Il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Igor Gelarda insieme ad un agente della polizia municipale ha bloccato un nigeriano a bordo di una bici rubata.

Uno studente universitario di Alcamo ha riconosciuto la sua bici Cafe Racer di colore grigio, che gli era stata rubata lo scorso 25 maggio in via De Spuches a Palermo in uno spiazzo privato.

Il ragazzo ha iniziato ad urlare ieri sera in piazza Vigliena chiedendo di bloccare il nigeriano che era in sella alla bici. Il consigliere comunale, che è un poliziotto, si trovava in zona insieme a un agente di polizia municipale e ha così bloccato l’uomo.

L’ universitario di 21 anni ha mostrato la foto della bici e la denuncia presentata ai carabinieri di Palermo Centro. Tutto coincideva. Il nigeriano ha detto che quella bici gli era stata data in prestito. Dopo tutte le verifiche il nigeriano di 34 anni è stato denunciato per ricettazione.

