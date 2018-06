Palermo, malessere dopo aver mangiato tonno: 12enne in ospedale

Una bambina di 12 anni ieri sera si è presentata al pronto soccorso dell’Ospedale Di Cristina di Palermo dopo aver mangiato tonno a cena.

La piccola è arrivata con i classici sintomi: tachicardia, eritema cutaneo e dispnea. I medici del pronto soccorso hanno prestato le cure necessarie e questa mattina la dodicenne sta bene. In giornata potrebbe essere dimessa.

E’ solo l’ultimo dei casi di intossicazione da tonno avariato. Due giorni fa otto persone dopo aver mangiato tonno sono state soccorse in ospedale.

Due palermitane sono state ricoverate d’urgenza in gravi condizioni al Civico. Si tratta di una madre e una figlia di 62 e 32 anni, che sono state trasportate d’urgenza in ospedale con un'ambulanza dopo l’una di notte. Le due donne avevano mangiato a pranzo del tonno rosso acquistato da un pescivendolo ambulante in piazza Torrelunga.

Le altre sei persone sono state ricoverate all'ospedale Cervello per aver mangiato del tonno acquistato a Isola delle Femmine. I carabinieri del Nas hanno avviato delle indagini per accertare le responsabilità. La sindrome sgombroide colpisce quando si mangia pesce alterato contenente istamina.

© Riproduzione riservata