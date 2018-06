"Non aveva autorizzazione": sequestrato un lido a Isola delle Femmine

I carabinieri e i vigili urbani del Comune di Isola delle Femmine hanno sequestrato il lido Battaglia.

Secondo quanto hanno accertato gli investigatori il Suap di Isola, Capaci, Torretta e Carini non aveva ancora concesso l’autorizzazione. Intanto gli operai lavoravano per montare il lido in vista della ormai imminente stagione balneare.

Al lido è stata contestata l’assenza di autorizzazione del demanio marittimo per la costruzione entro trenta metri dal limite demaniale. Durante il controllo sono state trovate 114 cabine posizionate sulla battigia. Come si vede dalle foto sullo stabilimento sono scattati i sigilli. “Gli uffici hanno accertato che mancava l’autorizzazione – spiega il sindaco Stefano Bologna – La pratica non era stata ancora completata dal Suap. Per questo motivo è scattato il sequestro”.

