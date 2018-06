Play off di Serie B, Struna e Chochev fuori dalla lista dei convocati del Palermo

Missione play-off. Il Palermo romba i motori in attesa della prima semifinale che si giocherà mercoledì contro Venezia o Perugia (in campo questa sera). Il Palermo andrà in ritiro

a Roma, convocati 25 giocatori.

Il trasferimento nella città in cui si disputerà la gara d’andata avverrà nella giornata di martedì. Come preventivabile, non sono nella lista Struna e Chochev che nella scorsa settimana si sono sottoposti alle cure dei fisioterapisti.

Oltre a loro manca solo Dawidowicz, che già domani sarà a conoscenza del suo futuro all'interno della nazionale polacca.

Ecco l’elenco completo:

– PORTIERI: Maniero, Pomini, Posavec;

– DIFENSORI: Accardi, Bellusci, Fiore, Ingegneri, Paula da Silva, Rajkovic, Szyminski;

– CENTROCAMPISTI: Aleesami, Ambro, Fiordilino, Gnahoré, Jajalo, Morganella, Murawski, Rispoli, Rolando;

– ATTACCANTI: Balogh, Coronado, La Gumina, Moreo, Nestorovski, Trajkovski.

