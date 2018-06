Scontro auto moto, muore un palermitano residente a Pisa

Tragico incidente questa mattina a Pisa: in seguito allo scontro con un'auto ha perso la vita Tony Amato, palermitano di 25 anni, che era alla guida della sua moto. Lo scontro è avvenuto in via della Fila, nel quartiere Capannoli.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo mentre era alla guida della sua Honda e ha finito la sua corsa contro un'autovettura guidata da turisti svedesi che si trovavano in vacanza in Toscana.

Sul posto si sono subito recati i Carabinieri di Ponsacco e i mezzi di soccorso, ma il giovane era già deceduto.

