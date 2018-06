Palermo, discarica abusiva e scarsa illuminazione in via Malaspina

Situazione critica in via Malaspina, all'altezza del civico 195, dove a seguito di un reiterato abbandono di sacchetti di immondizia in strada, si è formata una discarica abusiva.

Sul luogo vengono scaricati anche cartoni e rifiuti ingombranti, approfittando anche di un'altra criticità della zona, ovvero la scarsa illuminazione per via di un guasto all'impianto, più volte segnalato dai residenti, che perdura da mesi e che non permette l'accensione di diversi pali della luce e di tre fari nella adiacente piazza Tosti.

"L'inciviltà di molti palermitani la fa da padrone in diverse zone della città - spiega Marco Frasca Polara, presidente dell'ottava circoscrizione -. Via Malaspina e piazza Tosti ne sono un triste esempio. Ogni giorno su questo marciapiede vengono abbandonati, da alcuni residenti della zona, rifiuti di ogni genere in spregio alla raccolta differenziata e alla buona educazione. Gli interventi della Rap non possono bastare fin tanto che la polizia municipale non farà i necessari controlli. Ma su tale fronte il Comune non intende assumere alcuna iniziativa. Sulla questione illuminazione - conclude Frasca Polara - da mesi si attende che l'impianto che serve l'area di via malaspina venga riattivato; è un ritardo intollerabile che mette a repentaglio la sicurezza stradale, l'incolumità dei cittadini e favorisce l'abbandono dei rifiuti ".

