Palermo, avanti tutta verso i playoff: si lavora per recuperare i giocatori non al top della forma

Oggi giornata di riposo, da domani motori riaccesi e avanti tutta verso i play-off. Il Palermo domenica conoscerà il suo avversario, Venezia o Perugia. Poco importa, Stellone ha chiesto carattere e grinta, qualità fondamentali per andare avanti. Ancora giorni di lavoro per la squadra rosanero e soprattutto per lo staff sanitario che dovrà recuperare giocatori che non sono al top della condizione come Ivaylo Chochev, Igor Coronado, Andrea Ingegneri, Radoslaw Murawski, Josip Posavec, Gabriele Rolando ed Aljaz Struna, tutti giocatori che fino a mercoledì hanno svolto differenziato e hanno quindi bisogno ancora di tempo per lasciarsi alle spalle i rispettivi acciacchi. Sta invece bene Rajkovic che appare ormai definitivamente recuperato.

Intanto si pensa al futuro, non solo in campo e societario. La società infatti deve anche valutare eventuali ritorno dopo il fine prestito: i due giocatori che potrebbero rientrare sono Embalo e Lo Faso; il Brescia non ha intenzione di versare i 2 milioni di euro previsti per il riscatto e in estate i rosa valuteranno nuove proposte per cedere il giocatore a titolo definitivo, anche all’estero.

Il ragazzo palermitano (rientrato in questi giorni in città) è invece ormai un rebus, visto che la Fiorentina è sempre più indecisa se pagare o meno i 2,7 milioni per il riscatto. Tutto aperto invece per Dawidowicz, la clausola per riscattarlo (3,5 milioni) è scaduta oggi e non è stata esercitata, con il Palermo che ora punta a trattare nuovamente con il Benfica in caso di promozione, sperando in un trattamento “di favore”.

