Un incendio è divampato questo pomeriggio in un appartamento di via Marchese di Roccaforte 2/b a Palermo. Le fiamme si sono sviluppare in una casa al terzo piano danneggiando l'interno. Non sono segnalati però feriti né intossicati: solo attimi di paura per chi vive nella palazzina.

Nella zona è stato bloccato il traffico per consentire l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche la polizia e la polizia municipale.

