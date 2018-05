Foro Italico o stadio, tutte le ipotesi per accogliere Papa Francesco a Palermo

La macchina dell’accoglienza si è già messa in moto. Come si legge sul Giornale di Sicilia, il Comune di Palermo, col suo ufficio del Cerimoniale, ha avviato i primi contatti sia con la curia che con la questura per individuare le cose da fare in vista dell’arrivo di Papa Francesco a Palermo.

L’ultima volta di un Pontefice a Palermo risale al 2010, quando Benedetto XVI parlò da un palco issato sulla spianata del Foro Italico.

Ancora, ovviamente, nulla si sa sulla location che ospiterà Francesco. Si riparla ancora una volta di allestire il Foro Umberto I.

Ma bisogna anche considerare i problemi di sicurezza che tutto ciò comporta, soprattutto con allarmi molto più pressanti rispetto a otto anni fa. Per questo sul tappeto c’è anche l'ipotesi che possa essere utilizzato lo stadio «Renzo Barbera», un luogo ampio ma certamente più facilmente controllabile.

