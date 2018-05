Due auto in avaria in autostrada, lunghe code tra Palermo e Isola delle Femmine

Traffico e incolonnamenti sull’autostrada A29 Palermo Mazara del Vallo in direzione di Trapani per due auto in avaria.

Il conducente di una Volkswagen Polo ha visto uscire fumo dall’auto e si è fermato in corsia d’emergenza. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Palermo per mettere in sicurezza l’auto. Per gestire l’intervento di soccorso è intervenuta una volante della polizia di Palermo. Intanto è stato chiamato un carro attrezzi per spostare l’auto.

Quasi contemporaneamente sempre sull’autostrada A29 poco più avanti all’altezza di Isola delle Femmine tra le due gallerie una Bmw X3 è andata in avaria e ha creato traffico ed incolonnamenti. Gli agenti della polizia stradale sono intervenuti sul posto la viabilità in zona. L’auto è stata spostata e si aspetta l’intervento di in carro attrezzi per spostare la vettura.

Già all’altezza dello svincolo autostradale di Tommaso Natale le auto si sono incolonnate per diversi chilometri. Tante le persone che da Palermo si stanno recando nelle località balneari del litorale che sono rimaste bloccate in auto senza capire cosa sia realmente accaduto e perché si siano rimasti incolonnati.

© Riproduzione riservata