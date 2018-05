Auto si ribalta, incidente a Palermo: ferita una ragazza

Tanta paura per una ragazza di 24 anni palermitana dopo l'impatto della sua auto con un'altra vettura all’incrocio tra via Riccardo Zandonai e via Principe di Palagonia a Palermo. A causa dell’urto la Volkswagen Polo, guidata dalla giovane si è ribaltata. La ragazza per diversi minuti è rimasta incastrata e impaurita senza riuscire a chiamare aiuto.

“Per fortuna due ragazzi di passaggio che si sono accorti dello scontro si sono avvicinati a nostra figlia e hanno chiamato il 118 - spiegano i genitori della ragazza -. Aveva la cintura di sicurezza e procedeva lentamente lungo la strada, ma è stata urtata da un’altra auto”. L’incidente è avvenuto, questa notte poco prima delle 5. La Volkswagen Polo ha terminato la sua corsa su una Volkswagen Touareg parcheggiata.

Per estrarre la ragazza dalle lamiere è stato necessario l’intervento di una squadra del comando provinciale dei vigili del fuoco che hanno consegnato la ventiquattrenne ferita alle cure dei sanitari del 118. La ventiquattrenne non ha riportato gravi lesioni. L’ambulanza l'ha trasportata in codice giallo all’ospedale Villa Sofia. Ha riportato lividi ed escoriazioni ed è rimasta sconvolta da quanto accaduto.

Intanto sul posto gli agenti dell’infortunistica stradale della polizia municipale di Palermo hanno effettuato i rilievi per cercare di capire la dinamica dell’incidente. Sono state acquisite le immagini delle telecamere di esercizi commerciali in zona che possano aver ripreso le fasi dell’incidente e chiarire ogni responsabilità.

La ragazza accompagnata dai genitori si recherà domani mattina negli uffici della sezione infortunistica stradale di via Dogali per fornire la loro versione delle fasi dell’incidente. “Siamo contenti che gli agenti abbiamo gli strumenti per ricostruire la corretta versione dei fatti sia grazie alle immagini delle telecamere di video sorveglianza in zona, sia grazie al sistema satellitare della nostra auto, che ci ha immediatamente avvertiti questa notte”, hanno precisato i genitori della ventiquattrenne.

