Rapina questa sera in via della Concilizione a Palermo. Due uomini con i volti coperti da caschi neri sono entrati in un centro scommesse e hanno preso, armi in pugno, i soldi della cassa.

Uno dei gestori ha cercato di reagire ed è stato colpito con un oggetto all’addome. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato il ferito nell’ospedale Civico.

Secondo una prima ricostruzione il colpo ha fruttato 4 mila euro. Indaga la polizia.

