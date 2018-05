Palermo, intesa sul passante ferroviario: "Entro la fine di giugno il collegamento stazione-aeroporto, salvi i lavoratori"

I lavori per il passante ferroviario di Palermo ripartiranno. Lo prevede l'accordo raggiunto tra l’azienda Sis e Rete ferroviaria italiana con la mediazione della Regione. L'intesa arriva dopo tre mesi di trattative e una lunga riunione e prevede che entro la fine di giugno verrà completato il collegamento tra la stazione centrale e l’aeroporto ‘Falcone-Borsellino’ di Punta Raisi. E ci sarebbe un'intesa di massima anche sul resto dei lavori, di cui però si discuterà in un’ulteriore trattativa.

«Siamo soddisfatti del risultato raggiunto - commenta il presidente della Regione, Nello Musumeci - che consente, da un lato, l’entrata in funzione di un servizio essenziale per la città di Palermo e, dall’altro, evita il licenziamento del personale. Nel contempo, il governo regionale sta lavorando anche per accelerare la conclusione di altre opere ferroviarie strategiche per la nostra Isola: le linee Bicocca-Catenanuova, Ogliastrello-Castelbuono e l’Anello di Palermo. In tal senso, il 13 giugno incontrerò l’amministratore delegato di Rfi, Maurizio Gentile, per fare il punto e stabilire un cronoprogramma».

Il contenzioso relativo al Passante va avanti ormai da quasi dieci anni,ed è stato al centro di molte varianti di lavori, per le quali è stato necessario procedere una rivisitazione dei prezzi, evitando, così, che l’impresa abbandonasse i cantieri.

La Sis nei giorni scorsi aveva dato il via alla procedura per il licenziamento del personale occupato nel cantiere, motivandola con il recesso contrattuale avviato nei confronti della committente. E i 260 lavoratori erano scesi in piazza a protestare.

«Abbiamo scongiurato - aggiunge l’assessore alle Infrastrutture, Marco Falcone - che l’opera restasse l’ennesima incompiuta della Sicilia, con un danno enorme per i cittadini. Con il completamento del Passante, inoltre, si potrà dare piena applicazione al contratto decennale di servizio con Trenitalia, firmato dall’amministrazione regionale nei giorni scorsi».

