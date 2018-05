Il Palermo si prepara ai play off, recuperati Bellusci e Nestorovski

Possibile svolta in arrivo. A breve sarà fatta, infatti, chiarezza sul caso Bari, che potrebbe essere deferito per irregolarità amministrative. È stata, infatti, anticipata da venerdì 1° giugno a venerdì 25 maggio l’udienza presso il Tribunale Federale Nazionale in merito al deferimento a carico del Bari per violazioni CO.VI.SO.C.

Il TFN, visto il deposito in data 22 maggio da parte della Procura Federale della documentazione relativa al conto dedicato della società FC Bari 1908, ha deciso di anticipare l’udienza, anche in considerazione del fatto che il Bari giocherà sabato 26 maggio la partita del primo turno dei play off di Serie B.

Il Palermo intanto prosegue la preparazione. I rosanero hanno svolto, al ”Tenente Onorato” di Boccadifalco, lavori in palestra seguiti da esercizi di attivazione. La seduta è proseguita con possessi palla, lavoro per reparti ed è stata conclusa da una partita a tema.

Buone notizie per Stellone: Andrea Accardi, Giuseppe Bellusci ed Ilija Nestorovski hanno lavorato con i compagni e sono quindi pienamente recuperati. Allenamento differenziato e fisioterapia per Ivaylo Chochev, Igor Coronado e Josip Posavec. Riatletizzazione e lavoro con i fisioterapisti per Gabriele Rolando ed Aljaz Struna. I rosanero torneranno in campo nella giornata di venerdì per una seduta a porte chiuse al ”Tenente Onorato” di Boccadifalco.

