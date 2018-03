Studentessa di Cefalù morta in gita a Napoli, sabato i funerali

NAPOLI. E’ morta la studentessa di Cefalù colta da malore durante una gita scolastica a Napoli. La morte cerebrale era stata già accertata nei giorni scorsi dai medici del reparto di terapia intensiva del policlinico Federico II. Ora è arrivata anche la morte legale.

I funerali si svolgeranno domani alle 15 nella chiesa di San Francesco a Cefalù. Il sindaco Rosario Lapunzina ha proclamato il lutto cittadino. La ragazza era stata colpita da un arresto cardiaco nella sua stanza dell’albergo nel quartiere Boscotrecase.

A lanciare l’allarme sono state le compagne che erano in camera con lei e i professori che vista la gravità della situazione hanno chiamato i soccorsi. Nonostante il defibrillatore i sanitari del 118 non sono riusciti a rianimarla. Arrivata al Policlinico in fin di vita, dopo un complesso intervento i medici sono riusciti a far ripartire il cuore della studentessa.

