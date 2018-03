Gli ex Pip tornano in piazza, tre giorni di sciopero a Palermo

PALERMO. Gli ex Pip tornano in piazza a Palermo. Per tre giorni, da oggi a venerdì, dalle 9 alle 15 saranno in sit-in davanti alla presidenza della Regione.

Motivo della protesta i ritardi nei pagamenti dei sussidi, legati al mancato rinnovo della convenzione con l'Inps. I lavoratori inoltre puntano alla stabilizzazione, per la quale è stato chiesto un tavolo tecnico.

“Per oltre 18 anni questi lavoratori hanno svolto attività per la pubblica amministrazione - dichiara Monja Caiolo, segretario generale Filcams Cgil Palermo -, prima con attività socialmente utili, poi contrattualizzati come dipendenti della Social Trinacria e da 4 anni percepiscono un sostegno al reddito per svolgere lavori fondamentali per enti pubblici, assessorati, scuole e ospedali”.

Per i sindacati l'obiettivo più importante e risolutivo è la stabilizzazione. “Dopo 18 anni di lavoro nell'amministrazione pubblica, senza regolare contratto di lavoro, e quindi senza copertura previdenziale – dichiara Maria Grazia Guttuso, Rsa Filcams Cgil Palermo – continuiamo ad essere dei fantasmi, senza diritti e tutele. La nostra condizione è una vera e propria contraddizione: percepiamo un sussidio, lavoriamo 6 ore al giorno, ma non possiamo definirci lavoratori perché non abbiamo una assunzione”.

