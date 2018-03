Colpisce con un pugno la maestra del figlio, denunciato a Palermo: donna in ospedale

PALERMO. Avrebbe chiesto il permesso di far uscire prima il figlio da scuola, ma la maestra ha fatto presente dell'andamento scolastico del ragazzo e che le troppe e continue assenze non avrebbero di certo aiutato il suo rendimento. Da lì una discussione, degenerata, fino ad arrivare ad un'aggressione vera e propria.

Un collaboratore scolastico, M.B., 43 anni, è stato denunciato dai carabinieri per avere aggredito la maestra del figlio, di 10 anni, che frequenta l’istituto comprensivo Ignazio Florio a Palermo. La donna è stata colpita al volto con un pugno: l’insegnante è stata portata in ospedale Villa Sofia, dove è stata medicata al pronto soccorso.

La prognosi è di sei giorni. L'uomo sarebbe un lavoratore precario che lavora in un plesso scolastico e avrebbe lavorato nello stesso istituto comprensivo Ignazio Florio in via Astorino e avrebbe già diverse denunce per rissa e percosse.

