Calci e pugni per uno sguardo di troppo: due 14enni aggredite da coetanee a Palermo

PALERMO. Due ragazzine di 14 anni sono state aggredite da un gruppo di quattro adolescenti alla fermata dell'autobus, in piazza Castelnuovo, a Palermo.

Le ragazzine erano appena scese dall'autobus quando sono state prese a pugni e calci dalle quattro coetanee. Una di loro ha accusato le due di aver guardato con insistenza il proprio fidanzato, le hanno seguite per alcuni metri, quando due si sono staccate dal gruppo e hanno preso di mira una delle ragazzine, picchiandola con calci e pugni all’inizio di via Ruggero Settimo, alle 18.45 di venerdì scorso, in un tratto affollato di pedoni, senza che nessuno intervenisse.

L’amica della ragazzina aggredita ha gridato e poi chiesto aiuto a una negoziante, che è intervenuta. Mentre le ragazzine, terrorizzate, erano al riparo nell’esercizio commerciale, le due bulle hanno atteso per un po' davanti al negozio, prima di andare via.

La scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza della zona e ieri i genitori di una delle ragazzine ha presentato denuncia al commissariato di polizia. La ragazzina aggredita ha qualche contusione, ma per fortuna niente di grave. Non è il primo caso di questo genere che si verifica nella zona di piazza Castelnuovo.

© Riproduzione riservata