Palermo, sequestrati 450 chili di pesce al mercato del Capo

PALERMO. Gli uomini della Capitaneria di porto e i carabinieri hanno multato sei commercianti che vendevano pesce al mercato del Capo a Palermo e hanno sequestrato 450 chili di prodotto (97 chili dati in beneficienza ai frati cappuccini e e 353 distrutti).

Il totale delle multe è di 16 mila euro per violazioni in materia di etichettatura e tracciabilità, di commercializzazione di esemplari di pesce spada nel periodo di divieto imposto per il ripopolamento, vendita abusiva di novellame di sarda

