Tennis, il Ct Palermo ospita la fase regionale della Coppa delle province

PALERMO. Sarà il Ct Palermo di viale del Fante a ospitare la fase regionale della Coppa delle province di tennis 2018, manifestazione a squadre riservata agli atleti nati tra il 2007 e il 2009. Sabato 17 e domenica 18 marzo le rappresentative di Palermo, Catania, Messina, Trapani, Siracusa, Agrigento, Ragusa e Caltanissetta- Enna si sfideranno per conquistare i due posti disponibili per la fase di macroarea in programma nel mese di maggio. Lo scorso anno la rappresentativa palermitana si classificò al secondo posto a livello nazionale, venendo sconfitta in finale da Roma, mentre alla fase finale era presente anche la formazione di Siracusa.

Nella giornata inaugurale di sabato, alle ore 17.30, il circolo palermitano ospiterà anche una conferenza sul fair play. Interverranno Gabriele Palpacelli, presidente Fit Sicilia, Gaetano Alfano, consigliere regionale Fit, Alberto Travaglino, mental coach, Fabrizio Morici, fiduciario ufficiale regionale di gara, Alessandro Chimirri, tecnico nazionale, Francesca Valenti, docente aggregato di diritto sportivo presso l’università di Palermo e sindaco di Sciacca e Antonino Bianco, docente aggregato di Teoria, Tecnica e Didattica delle attività sportive presso l’università di Palermo. Nella due giorni tennistica sono previste anche una riunione di consiglio regionale e una consulta con i delegati provinciali.

