Alessandro Borghese sbarca a Palermo con il suo "AperitivoMix"

PALERMO. Arriva a Palermo uno dei personaggi più in voga del momento, soprattutto in cucina. Si tratta dello chef Alessandro Borghese, che con i suoi programmi, con i suoi piatti e con la sua simpatia è riuscito a conquistare davvero tutto.

L’appuntamento è fissato per mercoledì con l’AperitivoMix all'Obicà di Palermo, dalle 19.30 alle 21.30 (costo 25 euro a persona, con prenotazione) nel ristorante posizionato al 4 ° Piano nella Food Hall di Rinascente, che dalla terrazza panoramica abbraccia in un solo sguardo la splendida chiesa di San Domenico, il teatro Massimo, il mercato della Vucciria, il meraviglioso mare di Sicilia.

Il live cooking dello chef Alessandro Borghese condurrà gli ospiti in un viaggio alla scoperta dei sapori della tradizione italiana, sulle note rilassanti dei profumi e dei colori dell’isola. Nel corso della serata si potranno assaporare le specialità del primo Mozzarella Bar al mondo e i piattini del menu “Food to Share” creato da chef Borghese, insieme a deliziosi cocktail e vini italiani.

Il DJ Set curato da Michael Adam, art director di Obicà, darà infine un tocco internazionale all’evento, con una selezione musicale che racchiude brani degni dei locali newyorkesi più alla moda.

Grazie al set fotografico allestito per l’occasione si avrà l’opportunità unica di sentirsi star per una notte insieme allo chef Alessandro Borghese. Condividendo i propri scatti con gli hashtag ufficiali #foodtoshare, #obica, #aperitivomix e #RinascentePalermo sarà possibile entrare a far parte della community social di Obicà.

