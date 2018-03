Escursionista smarrito tra le montagne di Piano Battaglia, rintracciato con Gps

PALERMO. Un escursionista si è smarrito sulle montagne di Piano Battaglia, in contrada Pizzo Carbonara.

L’uomo, 63 anni, che raccoglieva funghi, si è addentrato in un sentiero e con il calare della sera non è riuscito a trovare la strada di ritorno. Sono in corso ricerche da parte dei carabinieri, degli uomini della Forestale e del Soccorso alpino che lo hanno individuato attraverso il segnale Gps, dopo che l’escursionista aveva chiamato i soccorsi; ma raggiungerlo con il buio non è semplice.

Nella zona, a circa 1.900 metri d’altitudine, le temperature sono vicine allo zero. L'escursionista aveva lasciato l’auto nel parcheggio della Battaglietta

