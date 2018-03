Scontro diretto fra Palermo e Frosinone, il tifo si sposta a Tgs Studio Stadio

PALERMO. Il Palermo è impegnato nello scontro diretto per la promozione contro il Frosinone e a Tgs Studio Stadio si scatena l'entusiasmo a colpi di gag e musica. Il talk show condotto da Salvatore Fazio seguirà la partita Palermo-Frosinone sabato a partire dalle 17,45 sul canale 15 del digitale terrestre.

In studio ci sarà tutta l'esuberanza e l'effervescenza di uno storico personaggio palermitano: il piccolo "Gigi" interpretato dall'attore comico Totò Borgese che tiferà a modo suo per i rosanero. Spazio alla musica con un violino coinvolgente che spingerà la squadra a colpi di hit e brani movimentati: a suonarlo sarà la docente di musica Giovanna Ferrara.

A tifare per il Palermo anche il coordinatore regionale di Confimprese, Giovanni Felice. Stadio virtuale tinto di rosa questa settimana a Lascari dove ci sarà Alessandro Matalone che sarà in compagnia di giovanissime campionesse di calcio come Sandra Palermo e alcune massaie che presenteranno piatti locali. Per l'analisi tecnica del match sarà in collegamento Angelo Morello.

I telespettatori potranno diventare protagonisti con i loro commenti, foto e messaggi attraverso la chat di whatsapp al numero 335.1356928: i messaggi più belli saranno letti in diretta da Sabrina Raccuglia.

