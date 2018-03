Cantieri a Palermo: rinviati a fine mese i lavori sul ponte di via Giafar, riapre un altro tratto di via Amari

PALERMO. Inizieranno a fine mese, o subito dopo Pasqua, i lavori sul ponte di via Giafar. Ne dà notizia il Giornale di Sicilia di oggi in un approfondimento sullo stato dei cantieri in atto e in arrivo a Palermo.

Slitta dunque il cantiere sul ponte di Brancaccio, che doveva partire circa un mese fa. Il Comune ha infatti deciso di modificare il cronoprogramma dei lavori per completare prima l'intervento sul ponte di Bonagia, a pochi chilometri di distanza dal primo.

Intanto, buone notizie sul fronte del cantiere di via Amari: da lunedì dovrebbe essere riaperto al traffico il tratto di via La Masa fino a via Principe di Scordia. Un nuovo spiraglio di ritorno alla normalità per residenti e commercianti.

Tutti i dettagli nell'approfondimento del Giornale di Sicilia.

