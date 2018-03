Elezioni, mezzo milione di palermitani al voto: per 2000 è la prima volta

PALERMO. Palermo si prepara al voto di domani, con l'amministrazione che ha disposto delle aperture straordinarie degli uffici elettorali e postazioni decentrate. Complessivamente, gli aventi diritto al voto nel territorio comunale sono 529.640 per la Camera e 478.976 per il Senato. Per 2.193 ragazzi - 1.115 maschi e 1078 femmine - quello di domenica sarà il primo voto in assoluto.

Apertura straordinaria al pubblico dell’ufficio elettorato di piazza Giulio Cesare 52, dell’anagrafe di viale Lazio 119/A e di dodici postazioni decentrate per il rilascio delle tessere elettorali e delle carte di identità. Uffici che saranno aperti oggi dalle 9 alle 18 e domani dalle 7 alle 23.

Sono 600 i seggi elettorali, divisi in 132 plessi, in cui lavoreranno complessivamente 3600 componenti di seggio

Il costo della macchina elettorale (al netto dei compensi dei componenti dei seggi) è di 1.200.000 euro, pari all’80% del costo che era stato sostenuto per l’ultima consultazione nazionale (il referendum costituzionale del 4 dicembre 2016).

Le competenze dovute ai componenti di seggio vanno dai 187 euro per i presidenti, ai 145 euro di scrutatori e segretari. A seguire l'elenco degli uffici e delle postazioni dove sarà possibile votare:

Ufficio elettorato (piazza Giulio Cesare, 52), ufficio anagrafe (viale Lazio,119/a)

Postazione piazza Marina (piazza Marina 47);

Postazione Brancaccio - II circoscrizione (via San Ciro 15);

Postazione padre Spoto (via Spoto 17);

Postazione Capinere (via capinere 2);

Postazione Mezzomonreale - IV circoscrizione (viale Regione Siciliana 95);

Postazione Tricomi (via Tricomi 14/a-b);

Postazione Uditore - v circoscrizione (via adua 22);

Postazione Noce/Malaspina (via Bevignani 74);

Postazione Resuttana - VI circoscrizione (via Monte San Calogero 28);

Postazione Pallavicino - VII circoscrizione (via Duse 31);

Postazione Tommaso Natale (via Sferracavallo 146/b);

Postazione Montepellegrino - VIII circoscrizione (via Fileti 15)

Ulteriori informazioni utili sul portale delle elezioni, ospitato sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo: https://elezioni.comune.palermo.it/

© Riproduzione riservata