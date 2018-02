"Rigenerazione Pd", domenica kermesse dei Partigiani Dem a Palermo

PALERMO. “Rigenerazione Pd. E’ questo il titolo della kermesse dei Partigiani Dem che si svolgerà domenica, a partire dalle 9.30, presso il Teatro Santa Cecilia di Palermo”. Così Antonio Rubino, a nome dei Partigiani Dem.

“Sarà una giornata nella quale daremo spazio al Pd. Saranno protagonisti i militanti, i segretari di circolo, gli amministratori locali ed i tanti giovani che in queste ore stanno guardando a noi, e quindi al PD, con interesse e speranza.

Occorre Rigenerare il Pd, ricostruire il legame sentimentale con la nostra gente messo a dura prova in questi anni di lacerazione continua del partito. Insomma al Pd-R noi contrapporremo il R-Pd insieme ai tanti che in Sicilia e nel resto del Paese pensano che occorra riportare il pd ad essere percepito come una ‘forza tranquilla’.”

