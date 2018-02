PALERMO. Rapina questa mattina alla gioielleria Mc in via Porta di Mare a Palermo. Quattro giovani sono entrati e hanno portato via gioielli e denaro contante.

Le volanti della polizia sono riusciti a bloccare tre malviventi tra Tommaso Natale e la Marinella. Sono in corso le ricerche del quarto.

