PALERMO. Crolla il soffitto di un’abitazione in via Orazio Antinori nel quartiere Zisa.

Due persone, padre e figlio, sono rimaste ferite, dalle prime informazioni in maniera non grave, a causa della caduta dei calcinacci. Sono stati entrambi portati in ospedale. Sul posto polizia, vigili del fuoco e i sanitari del 118. La zona è stata transennata.

© Riproduzione riservata