Stagione sciistica al via a Piano Battaglia, tutti in funzione gli impianti di risalita

PIANO BATTAGLIA. Tutto secondo i piani ieri a Piano Battaglia. Sono stati avviati e sono regolarmente in funzione da ieri mattina gli impianti di risalita così come era stato annunciato nei giorni scorsi. I primi due sono stati attivati alle 9 del mattino, il terzo intorno a mezzogiorno dopo una valutazione delle condizioni meteo in quota.

Ha preso quindi il via la stagione sciistica di Piano Battaglia. Già ieri, nonostante la giornata feriale, i primi sciatori si sono serviti degli impianti ma il grande afflusso è atteso, naturalmente, per il fine settimana.

Le piste sono ben innevate e perfettamente battute dai nuovi mezzi battipista della Piano Battaglia srl. Il meteo sembra aiutare. Ieri nevicate a intermittenza mentre per il fine settimana potrebbe arrivare il sole. Libere anche le strade di accesso alla località montana anche se, come da normativa, sono necessari pneumatici da neve o catene a bordo. Gli impianti saranno in funzione tutti i giorni dalle 9 alle 16.

Sono complessivamente cinque le piste sciabili in grado di offrire percorsi per ogni tipo di difficoltà, dai bambini o principianti fino agli sciatori esperti. Complessivamente 5 chilometri fra piste ‘nere’, ‘rosse’, ‘blu’ e principianti (i colori indicano il livello di difficoltà).

La nuova seggiovia biposto lunga circa 600 metri che in 7 minuti porta quasi in vetta alla Mufara serve la pista nota come ‘Lo Sparviero’ con le sue varianti ovvero 2,5 km di piste ‘nere’ e ‘rosse’ e la Pista Mollica per circa 1 km di pista nera. La seggiovia ha una portata di 700 persone ogni ora ed è in grado di eliminare le code alle quali si assisteva negli anni scorsi.

Per i meno esperti o per i giovanissimi disponibile anche la sciovia “Mufaretta “ lunga circa 200 metri anche questa con una portata di 700 passeggeri ogni ora, serve la pista ‘blu’ nota come “Lo scoiattolo” lunga circa 500 metri. A completare l’offerta c’è il campo scuola della ‘Marmotta’ lungo 250 metri servito da un comodo tapis roulant.

