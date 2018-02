Rapina alle poste di Sferracavallo a Palermo, tre arresti

PALERMO. La Polizia di Stato ha arrestato tre palermitani Matteo Salamone, 30 anni, Gaetano Alicata, 23 anni, Marco Torres 26 anni, accusati della rapina ai danni dell'ufficio postale di Sferracavallo messa a segno ieri. I tre sono stati bloccati pochi minuti dopo il colpo.

I banditi, armati di pistola, hanno sorpreso la direttrice mentre stava chiudendo l'agenzia e hanno portato via 2 mila euro. Poi sono fuggiti a bordo di una Fiat 600.

Un dipendente ha dato immediatamente l'allarme alla sala operativa e sono scattate le ricerche. I tre sono stati bloccati in via Collodi non distante dall'ufficio postale; addosso avevano ancora i soldi del colpo. Nei pressi della linea ferrata è stata ritrovata la pistola giocattolo, senza tappo rosso.

