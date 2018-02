PALERMO. Oltre mille persone sulle duemila interpellate hanno disconosciuto la loro firma tra quelle raccolte per permettere nel 2012 al M5S di candidarsi alle Comunali di Palermo. Lo ha affermato il dirigente della Digos, Giovanni Pampillonia, al processo a 14 fra attivisti e deputati del Movimento Cinque Stelle.

Su circa duemila firmatari sentiti, in 1.104 non hanno riconosciuto la propria firma, solo 668 l'hanno riconosciuta. Le firme sarebbero state falsificate nella notte del 3 aprile 2012, dopo la scoperta di un errore materiale che avrebbe potuto compromettere la partecipazione del Movimento alle amministrative. L’inchiesta, come ha spiegato Pampillonia, è nata da un esposto anonimo presentato nel 2016. Un altro esposto anonimo, che segnalava sempre delle firme false, era stato presentato nel 2013.

Di quella notte ha parlato al processo Vincenzo Pintagro, che era un attivista del M5s. “Quando entrai nella sede del M5S e vidi Samanta Busalacchi e Claudia Mannino che stavano ricopiando le firme, dissi: 'Ma siete pazzi? E' una follia - ha spiegato Pintagro - E’ un reato'. Quella sera venne convocata una riunione nella sede. All'ingresso vidi Claudia Mannino e Samanta Busalacchi che stavano ricopiando delle firme. Mi dissero che c’era stato un errore e stavano ricopiando le firme”.

