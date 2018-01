PALERMO. Turnazione dell'acqua da subito a Palermo. Il dipartimento dell’assessorato regionale dell'Acqua ha annunciato all'Amap che sta per toglierle altri 300 litri al secondo, perché i quattro invasi che servono il capoluogo si stanno svuotando rapidamente. La portata - come riportato sul Giornale di Sicilia oggi in edicola - sarà ridotta a 2.100 litri al secondo: 650 in meno rispetto al flusso ottimale.

D'altra parte lo stato di calamità naturale, per la siccità che ha colpito la città e la provincia, non arriverà prima della prossima settimana.

Comune e Amap, prima di dare il via alla turnazione, avevano scelto di aspettare la decisione del consiglio dei ministri, perché avrebbe portato «ad una accelerazione dell’iter per la realizzazione di nuove opere» che avrebbero potuto «risolvere il problema della crisi idrica».

