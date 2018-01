Embalo pronto a partire, asse Palermo-Brescia per il mercato rosanero

PALERMO. Embalo dovrebbe andare via, Nestorovski non andrà al Torino e in attacco si cerca un’alternativa proprio al macedone. Le pillole di mercato rosanero sono queste, quando ormai si è entrati nella fase calda della sessione invernale.

Beppe Accardi continua a spingere per la cessione di Embalo, il guineano non ha spazio e vorrebbe cambiare aria, a breve il ds Lupo incontrerà il Brescia per provare a trovare un’intesa. Brescia che vorrebbe anche il difensore rosanero Bellusci ma il Palermo non intende al momento privarsi di un altro tassello importante della difesa di Tedino.

Palermo-Brescia quindi sul mercato e poi sabato anche in campo. Fase di stand-by per Calaiò, al momento il tecnico ducale, Roberto D’Aversa, ha posto il veto alla cessione dell’attaccante palermitano.

La preparazione del Palermo in vista del match contro il Brescia riprenderà domani pomeriggio, il polacco Dawidowicz, al sito ufficiale, vuole solo una vittoria nel match del Barbera: "Il pareggio ottenuto sabato credo che sia un buon risultato, anche se sicuramente potevamo fare qualcosa in più. Non è stata una partita facile, noi giochiamo sempre per vincere ma dobbiamo ancora migliorare diverse cose. Guarderò la partita e analizzerò i miei movimenti per capire cosa posso migliorare. Il nostro obiettivo è tornare in Serie A chiaramente, al momento siamo in testa alla classifica ma dobbiamo solo pensare a vincere più gare possibile. Sabato arriva il Brescia al Barbera, dobbiamo lottare 90 minuti per portare a casa 3 punti importantissimi. Spero che vengano tanti tifosi sabato, il loro sostegno ci aiuta molto e ci permette di fare qualcosa in più".

© Riproduzione riservata