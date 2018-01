Palermo, braccio di ferro per trattenere Embalo in rosanero

PALERMO. Nodo Embalo. Il Palermo si scontra con Beppe Accardi, l’agente del guineano. Il club rosanero infatti vorrebbe trattenere Embalo in rosa; Accardi invece spinge per la cessione.

Fabio Lupo oggi ha parlato chiaro, il Palermo vuole ancora Embalo: “Tra oggi e domani decideremo. Si va, tuttavia, verso la conferma del giocatore, che per il nostro allenatore è importante”. Una sorta di veto alla cessione posta da Tedino che vorrebbe ancora Embalo in rosanero.

Tuttavia il calciatore ha più volte chiesto la cessione. Beppe Accardi però replica alle dichiarazioni di Lupo: “Abbiamo chiesto ufficialmente di andare via, lo hanno richiesto alcune squadre dove anche per questioni tattiche e troverebbe più spazio - dice a Tmw - se prima volevamo andare a giocare, oggi - prosegue Accardi - ancora di più. L’allenatore non può dire ad un calciatore che trova poco spazio che è un titolare. Se gli avesse detto ‘mi servi, rimani qua. Giochi e non giochi, ma sei utile’ sarebbe stato meglio. Ma non può dirgli che è un titolare. E poi è un attaccante, mica può fare il sostituto di Aleesami...”.

Sono giorni decisivi anche per Callegari, Lupo incontrerà a breve l’agente del giocatore per provare a convincerlo ad accettare la destinazione rosanero.

Seduta d'allenamento pomeridiana intanto per la formazione rosanero, che ha proseguito oggi il percorso d'avvicinamento alla sfida di sabato contro lo Spezia. I siciliani hanno svolto, al ''Tenente Onorato'' di Boccadifalco, i consueti lavori di attivazione seguiti da un'esercitazione tattica. La seduta è stata conclusa da una partita in porzione ridotta del terreno di gioco.

Giuseppe Bellusci e Mato Jajalo hanno svolto un allenamento differenziato programmato. Riatletizzazione e fisioterapia per Andrea Ingegneri, Michel Morganella e Gabriele Rolando. Cure dei fisioterapisti, infine, per Andrea Rispoli.

