Rubato un video proiettore all'Università di Palermo

PALERMO. Furto nella Facoltà di Fisica dell’Università di Palermo. Tra sabato e domenica qualcuno ha portato via un video proiettore. La denuncia è stata presentata da un docente della facoltà. Sono intervenuti gli agenti di polizia che hanno verificato se vi siano stati segni di effrazione in porte e finestre della sede universitaria che si trova all’interno della cittadella universitaria in via Ernesto Basile.

Nei giorni scorsi ladri (almeno due considerando i danni registrati) sono entrati nel reparto di Ematologia al Policlinico di Palermo sfondando porte e distruggendo lucchetti. Ad avere la peggio uno specializzando che si è visto rubare l’attrezzatura medica personale, il tesserino di riconoscimento, il bancomat e le chiavi della macchina.

Il colpo sarebbe stato messo a segno tra le 20.30 e le 22. Tra una visita e l’altra il dottore è tornato nello spogliatoio e ha trovato tutto rovistato. I ladri hanno aperto tutti gli armadietti che sono capitati a tiro e preso qualsiasi cosa avesse valore: dalle attrezzature agli effetti personali e passando per i pacchi di sigarette. Qualche giorno prima dalla stanza del primario di audiologia sempre del Policlinico di Palermo qualcuno ha rubato un pc portatile che contiene un sofisticato software, da 10 mila euro, utilizzato per la riabilitazione dell’acufene, un progetto capofila in Italia con partner americani e canadesi, che serve a tanti pazienti.

© Riproduzione riservata