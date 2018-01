Cionek lascia il Palermo e approda alla Spal, per lui contratto di 2 anni e mezzo

PALERMO. Thiago Cionek è ufficialmente della Spal. Dopo due anni in rosanero, il difensore lascia ufficialmente il Palermo per firmare un contratto di 2 anni e mezzo con il club ferrarese.

L’accordo tra il Palermo e la Spal prevede il pagamento di 150 mila euro in caso di salvezza in Serie A della Spal. Cionek era in scadenza di contratto nel 2018.

Cionek era in scadenza di contratto nel 2018 e ha salutato già i tifosi rosanero con un breve messaggio: “Vi lascio in buona posizione, magari ci rivediamo l’anno prossimo”. Cionek con il Palermo ha collezionato 50 presenze tra serie A e serie B, ha anche segnato un gol in occasione del match contro l’Empoli. Il polacco dovrebbe esordire con la Spal domenica prossima nel match di Udine.

