Thiago Cionek lascia il Palermo, il polacco passa alla Spal

PALERMO. Thiago Cionek lascia il Palermo e approda alla Spal. Il benestare alla cessione del polacco che è in scadenza nel 2018, è arrivato direttamente da Maurizio Zamparini che oggi pomeriggio ha incontrato il ds Lupo. Su Cionek c’erano anche altre squadre ma alla fine ha deciso di rimanere in Italia e giocarsi le sue carte in serie A. Per domani è prevista la sua firma sul nuovo contratto di due anni e mezzo che lo legherà al club di Ferrara.

Cionek torna quindi in Serie A, il polacco – di origini brasiliane – era tentato anche dalla possibilità di giocare in Brasile ma alla fine ha optato per la Spal, squadra che gli garantirà un posto da titolare. Cionek dovrebbe esordire la prossima settimana a Udine.

Il posto di Cionek, nel Palermo, dovrebbe essere adesso preso dal belga Fiore, anche se non è escluso che Lupo possa tornare sul mercato per prendere un altro difensore da consegnare a Tedino. Nel corso del summit di oggi a Vergiate si è anche parlato di Embalo, al momento il Palermo si sta prendendo dei giorni di riflessione per decidere se cedere il guineano che interessa principalmente al Pescara.

