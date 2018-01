Palermo, brutte notizie per Rispoli: starà fermo per almeno un mese

PALERMO. Il Palermo oggi ha ripreso la preparazione a Boccadifalco. Non ci sono buone notizie per Bruno Tedino; Rispoli resterà fermo per almeno un mese.

“Andrea Rispoli si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato la lesione subtotale del muscolo adduttore lungo dell’arto inferiore sinistro - si legge sul sito ufficiale - il calciatore sta proseguendo il percorso riabilitativo già iniziato subito dopo l’infortunio. Aljaz Struna è rimasto a riposo a causa di una sindrome influenzale. Andrea Ingegneri, Michel Morganella e Gabriele Rolando hanno svolto un lavoro di riatletizzazione e si sono sottoposti a cure fisioterapiche”.

Sarà emergenza per il Palermo sulla fascia destra, considerate anche le assenze di Morganella (lungo degente) e Rolando.

© Riproduzione riservata